I primi dettagli sul nuovo Yakuza per PS4 arriveranno a luglio

Parlando ai microfoni di GameBase, il producer della serie Yakuza Daisuke Sato ha rivelato che il 10 luglio verranno svelati nuovi dettagli sul prossimo episodio della saga con protagonista Ichiban Kasuga.

L'intervistatore ha chiesto a Sato se Kazuma, protagonista iconico di Yakuza, apparirà anche nel nuovo episodio, per tutta risposta il produttore ha dichiarato che "al momento non posso dire nulla, il 10 luglio annunceremo nuovi dettagli sul gioco, restate sintonizzati", non ci resta dunque che attendere due settimane per saperne di più.

Il nuovo Yakuza è attualmente in fase di sviluppo per PS4 e PS4 PRO, SEGA ha in programma di lanciare il gioco entro marzo 2020 in Giappone, come parte di un vero e proprio reboot della serie. Purtroppo al momento non ci sono dettagli in merito alla produzione, se non il nome del protagonista, ovvero Ichiban Kasuga, presumibilmente accompagnato da una serie di personaggi di supporto.

Cosa ne pensate della volontà di SEGA di cambiare completamente il protagonista di Yakuza e di dare una svolta alla serie? Lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a vostra disposizione!