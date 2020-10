I primi due No More Heroes sono ora disponibili su Nintendo Switch

Nel corso del pomeriggio è arrivato come un fulmine a ciel sereno il nuovo Nintendo Direct Mini, ovvero quello che secondo la Grande N sarà l'ultimo appuntamento di questo 2020. Tra gli annunci fatti nel corso del lungo filmato troviamo anche la versione rimasterizzata dei primi due No More Heroes.

Oltre ad aver mostrato alcune nuove sequenze di gameplay di No More Heroes 3: Trevis Strikes Again, Nintendo ha infatti presentato le riedizioni per Switch di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle. Come svelato nel Direct Mini, entrambi i prodotti saranno disponibili all'acquisto sull'eShop di Nintendo Switch entro la serata. L'obiettivo dell'azienda di Kyoto è quello di offrire ai giocatori la possibilità di vivere anche i primi due capitoli della serie, così da potersi godere meglio l'esperienza del prossimo titolo, in arrivo nel corso del 2021.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato a No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle e No More Heroes 3: Trevis Strikes Again vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una notizia dedicata a tutti gli annunci del Nintendo Direct Mini del 28 ottobre 2020, tra i quali c'è anche la demo di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità.