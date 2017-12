Primi screenshot, concept art e dettagli per Mega Man 11

Dopo aver annunciato Mega Man 11 durante il livestream per il trentesimo anniversario della seire,ha pubblicato i primi screenshot e concept art del gioco, che ci permettono di osservare da vicino alcuni dei personaggi e dei livelli.

Mega Man 11 sarà caratterizzato da un design differente rispetto ai suoi ultimi predecessori, il gioco sarà infatti in 2.5D, con personaggi e ambientazioni interamente disegnati a mano. In questo capitolo torneranno alcuni nemici storici come il Doctor Albert W. Wily e i Robot Master, che il protagonista dovrà sconfiggere al fine di ottenere nuove armi per il suo arsenale. Mega Man 11 sarà lanciato entro la fine del 2018 su PC, Playstation 4, Xbox one e Nintendo Switch, informazioni più corpose arriveranno durante la prossima estate.