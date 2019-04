Primi screenshot e dettagli per Super Mario Odyssey VR

Nintendo of Japan ha diffuso su Twitter i primi screenshot di Super Mario Odyssey VR, esperienza in Realtà Virtuale disponibile dal 25 aprile come aggiornamento gratuito per i possessori di Labo Toy-Con 04 VR Kit.

In Super Mario Odyssey VR per Nintendo Switch i giocatori potranno visitare tre regni (Regno del Cappello, Regno del Mare, Regno dei Fornelli) andando alla ricerca delle varie note musicali. L'obiettivo? Mettere in piedi una band completa per dare vita ad un concerto nel club nel Regno della City.

Al contrario di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey non sarà dunque interamente giocabile in Realtà Virtuale, i possessori del VR Kit di Nintendo Labo potranno accedere ad una selezione di contenuti che si preannuncia comunque piuttosto interessante.

L'aggiornamento VR sarà disponibile per il download gratuito dal prossimo 25 aprile, per utilizzare questo update sarà come detto necessario possedere Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit, in arrivo venerdì 12 aprile in Europa.