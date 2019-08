Primi screenshot per WWE 2K20, reveal in arrivo il 5 Agosto

La nuova stagione sportiva sta per cominciare, e non solo dal punto di vista calcistico, con la demo di eFootball PES 2020 già arrivata e FIFA 20 a scalpitare. Non di solo calcio vive il gamer infatti, e tutti coloro che non vedono l'ora di tornare sul ring possono esultare per l'arrivo di WWE 2K20.

Si tratta dell'ultima incarnazione del titolo di 2K Sports dedicato al mondo del wrestling, del quale sono state appena diffuse le prime due immagini, che raffigurano due dei lottatori che troveremo all'interno del gioco.

Si tratta di Brock Lesnar, che abbiamo già visto ritratto anche in alcune copertine delle passate edizioni del videogame, e di Bayley. Purtroppo al momento le informazioni note sul titolo sono praticamente del tutto assenti. Non sono ufficiali neanche le piattaforme su cui arriverà, e non è ancora stata fissata una data d'uscita.

Le cose però per fortuna stanno per cambiare: come si può vedere dagli screenshot pubblicati, il reveal completo del gioco è previsto fra pochi giorni, il 5 agosto per la precisione. Restate dunque sintonizzati sulle nostre pagine per sapere tutto sull'attesissimo ritorno della serie sportiva.

Che ne pensate delle prime immagini del nuovo videogame di 2K Sports? Cosa vi aspettate da WWE 2K20?