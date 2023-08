Il primissimo Tomb Raider diventa "next-gen" grazie all'opera di un fan

Quando si tratta di Tomb Raider, le primissime avventure di Lara Croft, quelle che nella community si definiscono "classiche", hanno sempre un posto nel cuore dei fan. E, mentre molti attendono un possibile remaster dei primi Tomb Raider, altri lo immaginano. Con la mod RTX Raider, il primo Tomb Raider del 1996 ha un look pazzesco.

Si tratta di un work in progress, non ancora scaricabile, a cura del fan Dominus Aurate, che nel suo video ci dà un'idea dei miglioramenti grafici che RTX Remix può apportare ai titoli classici che hanno fatto la storia della saga.

Utilizzando RTX Remix, Aurate è stato in grado di migliorare significativamente la grafica del primo Tomb Raider per PC. Con la tecnologia RTX Remix Path Tracing, le ambientazioni restituiscono effetti di luce ambientale che migliorano ulteriormente le iconiche atmosfere del gioco.

Nonostante migliorino anche i riflessi, le texture rimangono le stesse e mancano delle proprietà PBR, aspetto che in futuro dovrebbe comunque essere risolto dall'RTX Remix Creator Tool. Lo stesso autore della mod potrebbe finalizzare questi aspetti in seguito.

Il risultato, per un fan di Tomb Raider, è un piacere per gli occhi, croce e delizia al contempo per il dispiacere di non avere ancora nessuna news su possibili remaster dei classici. Intanto, però, sappiamo che un nuovo capitolo di Tomb Raider è in lavorazione.