Primitive vi porta nell'Età della Pietra: trailer per il survival in Unreal Engine 5

Mentre Fortnite: Battaglia Reale accoglie le tecnologie Lumen e Nanite, sono sempre più numerosi i titoli destinati a prendere vita grazie all'Unreal Engine 5.

A questi ultimi, si aggiunge ora anche una nuova produzione annunciata dal team di Games Box. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, Primitive ambisce a trasportare i giocatori nel pieno dell'Età della Pietra. Nel cuore della preistoria, la sfida più grande per gli esseri umani è rappresentata dalla mera sopravvivenza, in un open world dal gameplay di stampo survival.

Parte di un gruppo di cacciatori, il giocatore avrà la possibilità di scalarne la gerarchia sociale, imparando al contempo a comunicare, ottenere risorse e creare strumenti. Aumentando le proprie competenze, il protagonista potrà iniziare a cucinare, ideare nuove armi e strumenti di cura. Fronteggiare creature selvagge sembra rappresentare uno degli elementi centrale dell'esperienza proposta da Primitive, nel cui trailer possiamo osservare numerose sequenze di caccia, tra mammut e pericolosi felini.

Come accennato, Primitive usufruirà degli strumenti messi a disposizione dall'Unreal Engine 5, con l'ambizione di tratteggiare modelli 3D dettagliati, vegetazione fotorealistica e splendidi corsi d'acqua. Al momento, non è stata annunciata alcuna finestra di lancio, ma Games Box ha attivato la pagina Steam dedicata a Primitive.