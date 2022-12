Primitive, l'Unreal Engine 5 vi porta nella Preistoria: tra mammut e sfide dal passato

Aumentano costantemente di numero le produzioni videoludiche che approderanno sul mercato sfruttando le potenzialità offerte dall'Unreal Engine 5. Tra queste ultime, trova ora spazio anche l'interessante Primitive.

Annunciata a inizio dicembre dagli sviluppatori di Games Box, la produzione si appresta infatti a debuttare grazie agli strumenti messi a disposizione dall'engine di Epic Games. Per l'occasione, gli appassionati delle avventure di stampo survival potranno esplorare la Preistoria, per confrontarsi con un ambiente naturale ostile all'essere umano. Popolato di creature violente come mammut e tigri dai denti a sciabola, il mondo di Primitive vedrà i giocatori sfruttare tutte le proprie conoscenze per cercare di sopravvivere nella natura selvaggia.

Con una struttura open world, Primitive si ripropone di accogliere gli appassionati di survival, in una finestra di lancio ancora non ufficializzata. Per scoprire tutti i dettagli su questo interessante titolo, potete fare riferimento alla ricca video anteprima di Primitive firmata dalla redazione di Everyeye. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è inoltre accessibile - come di consueto - anche tramite il canale YouTube di Everyeye, tornato finalmente operativo dopo l'attacco hacker subito nelle ultime settimane.

Cosa ve ne pare di questo titolo in Unnreal Engine 5, siete curiosi di poterlo provare con le vostre mani?