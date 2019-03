Primo trailer di gameplay per la remaster di Yakuza 5

Dopo aver annunciato un nuovo episodio di Yakuza, le novità di SEGA per la saga di Nagoshi non finiscono qui: la software house ha infatti mostrato un primo video di gameplay per la remaster di Yakuza 5, che mostra Kiryu e la sua gang in azione in versione riveduta e corretta.

Con Yakuza 5 si chiude il cerchio delle remastered della serie, che ha visto un rifacimento da zero dei primi due episodi con Kiwami 1 e 2, e una pià semplice rimasterizzazione, seppure con la correzione di alcuni elementi (ad esempio in Yakuza 3 SEGA ha eliminato alcuni contenuti transfobici) degli episodi 3, 4 e 5, sebbene per questi ultimi non sia stata ancora annunciata un'uscita europea.

La remaster di Yakuza 5 girerà a 1080p e 60 FPS, manterrà gli stessi contenuti dell'edizione originale e sarà disponibile in Giappone a partire dal 20 Giugno 2019.

Nonostante le difficoltà che hanno portato alla sospensione delle vendite di Judgement, la cui uscita occidentale è stata messa in dubbio per via del recente arresto del doppiatore Pierre Taki, lo Yakuzaverse sembra ancora godere di ottima salute: cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della serie annunciato oggi? Vi farebbe piacere l'arrivo europeo delle varie remastered di Yakuza?