Primo trailer per Destiny Connect, il nuovo GDR a turni di Nippon Ichi

Nippon Ichi Software ha pubblicato il primo trailer di Destiny Connect, gioco di ruolo a turni rivelato sulle pagine dell'ultimo numero di Famitsu, in sviluppo per Playstation 4 e Nintendo Switch.

Destiny Connect è un gioco di ruolo basato sui viaggi nel tempo. La storia ha inizio il 31 dicembre del 1999: la protagonista Sherry si reca a un festival per celebrare l'arrivo del nuovo anno, tuttavia, allo scoccare del 2000, il tempo si arresta. Così, Sherry e il suo amico Pegreo, grazie all'aiuto del robot Isaac, decidono di viaggiare indietro nel tempo per riportare tutto alla normalità. Nel corso dell'avventura potremo esplorare diverse aree della città di Clockney, sia prima che dopo il 2000, il gioco sarà caratterizzato da un sistema di combattimento a turni, la velocità di ogni personaggio (alleato o nemico) determinerà l'ordine di azione e sarà possibile potenziare alcune delle abilità con determinati oggetti. Uno dei temi principali della produzione sarà l'indissolubilità dei legami interpersonali attraverso il tempo. Il Game Director Yoshihiko Toda ha affermato di voler proporre un gioco adatto agli amanti dei vecchi RPG dell'epoca SNES. Destiny Connect sarà disponibile in Giappone a partire dal 28 febbraio 2019 su Switch e PS4. Al momento non vi è nessuna notizia riguardo un eventuale lancio in Occidente.