Primo trailer per Hellblade: Senua's Sacrifice in versione Xbox One X

Come ormai saprete,, già pubblicato da Ninja Theory su PlayStation 4 e PC durante il mese di agosto, arriverà anche su Xbox One l'11 aprile prossimo. La software house ha oggi mostrato il suo particolare gioco in azione sulla console Microsoft pubblicando il primo trailer di questa nuova edizione.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mostra per la prima volta il gioco girare su Xbox One X, e mette in luce una sequenza di intense cutscene che si susseguiranno nel corso dell'avventura. Il video è disponibile in risoluzione 4K con l'ulteriore aggiunta dell'HDR.

Ricordiamo che i possessori di una Xbox One X potranno scegliere fra tre modalità grafiche disponibili sulla console mid-generation di Microsoft, ovvero: Enhanced Visuals con effetti grafici migliorati, High Framerate con framerete a 60 fps stabili, e High Resolution che permetterà di giocare in risoluzione 4K dinamica.

Hellblade: Senua's Sacrifice è ora disponibile per Personal Computer e PlayStation 4, mentre segnerà il suo debutto su Xbox One l'11 aprile 2018. Nelle scorse settimane, Senua, principale protagonista del titolo di Ninja Theory, è stata premiata in occasione degli Italian Video Game Awards come miglior personaggio dell'anno. Per ogni ulteriore dettaglio sul titolo, vi raccomandiamo di consultare la nostra recensione.