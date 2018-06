Primo trailer per The Walking Dead The Final Season, confermato l'arrivo su Switch

Nella giornata di oggi Telltale Games ha pubblicato il primo trailer per The Walking Dead The Final Season e ha annunciato che la stagione che decreterà la fine della storia di Clementine cominciata nell'ormai lontano 2012 arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine del 2018.

Finora la software house aveva confermato solamente le versione Playstation 4, Xbox One e PC, ma oggi ha annunciato che l’ultimo capitolo dell’avventura di Clementine farà il suo debutto anche sulla console ibrida della Grande N entro la fine dell’anno. Una decisione piuttosto singolare, considerando che nessuna delle precedenti stagioni di The Walking Dead è uscita su Nintendo Switch. Arriveranno anche quelle? Sembrerebbe un’ipotesi plausibile, tuttavia dobbiamo attendere l’ufficialità per darvi la conferma definitiva. In apertura di notizia potete osservare il primo trailer di The Walking Dead The Final Season che vede protagonisti Clementine e Alvin Jr.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che l’ultima stagione di The Walking Dead sarà disponibile a partire dal dal 14 agosto su Playstation 4, Xbox One e PC e presenterà migliorie e feature inedite, come combattimenti non scriptati, telecamera all'altezza delle spalle del protagonista, supporto per il 4K su PC, PS4 e Xbox One X e un comparto tecnico migliorato.