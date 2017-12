Primo video gameplay per Fade to Silence, il nuovo survival di THQ Nordic

Nella giornata di oggiha pubblicato il primo video gameplay di, nuovo progetto a opera di Black Forest Games ) e pubblicato daannunciato ufficialmente nel corso dei

Il filmato, che potete osservare seguendo questo indirizzo, ci permette di dare un primo sguardo al protagonista, alle ambientazioni, ai nemici, alle atmosfere e alle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno la produzione. Fade to Silence si presenta come un survival in terza persona in cui il giocatore dovrà provare a sopravvivere in una landa innevata popolata da mostri ostili. A giudicare dal video, sembra che sarà possibile costruire la propria base e che la raccolta di oggetti e materie prime, il crafting e la caccia ricopriranno un ruolo di primaria importanza. Fortunatamente per saperne di più non dovremo attendere molto: il gioco sarà infatti disponibile in Early Access su Steam a partire da giovedì 14 dicembre, mentre per il lancio completo (previsto anche su Playstation 4 e Xbox One) dovremo attendere il prossimo anno. E voi che ne pensate di Fade to Silence? Il primo video gameplay ha soddisfatto le vostre aspettative o volevate qualcosa di diverso dal nuovo progetto di THQ Nordic?