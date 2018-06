Primo video gameplay per Overkill's The Walking Dead, annunciata la data di uscita

Dopo mesi di attesa, finalmente abbiamo l'opportunità di osservare il gameplay di Overkill The Walking Dead grazie a un trailer condiviso durante il PC Gaming Show 2018.

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci mostra per la prima volta alcuni spezzoni di gameplay vero e proprio e ci presenta brevemente il setting e la trama che caratterizzeranno la produzione. Il trailer ci rivela inoltre la data di uscita: Overkill The Walking Dead sarà lanciato il 6 novembre su PC, Playstation 4 e Xbox One ed è adesso disponibile per il pre-order. Sulle nostre pagine trovate i trailer dedicati ai quattro personaggi giocabili (Aidan, Maya, Grant, e Heather).