Primo video di gameplay per la versione localizzata di Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk

La scorsa settimana, nel corso dell’annuale conferenza tenuta a San Francisco, il publisherha annunciato che, uno degli ultimi dungeon crawler prodotti da, raggiungerà le sponde occidentali nel corso del 2018.

Recentemente, i colleghi del portale d’informazione DualShockers hanno avuto l’opportunità di provare i primi 20 minuti della versione localizzata di Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, e attraverso un lungo video di gameplay - che riportiamo in chiosa all’articolo - ci forniscono un’anteprima di ciò che i fan occidentali potranno aspettarsi dal prossimo JRPG di NIS America, che per l’occasione vanterà due tracce audio: una in lingua originale nipponica, l’altra nell'anglofono idioma.



Disponibile in Giappone già da due anni su PS Vita (e successivamente su PS4) col titolo “Coven and Labyrinth of Refrain”, il gioco sarà disponibile in edizione fisica e digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre la versione PC sarà acquistabile esclusivamente in digitale via Steam.



Prodotto in collaborazione con Takehito Harada (Disgaea, Phantom Brave), il dungeon crawler ha per protagonista un’avvenente strega chiamata Droyna, la quale ha viaggiato fino alla città di Refrain per esplorare un mortale dungeon da cui nessuno è mai tornato. La strega è infatti in possesso di un libro leggendario, chiamato Tractatus de Monstrum, che ha il potere di creare bambole che combatteranno e moriranno per soddisfare i suoi capricci.



I giocatori assumeranno il ruolo del libro e delle bambole, e potranno personalizzare il proprio party durante l’esplorazione del dungeon, così da poter fronteggiare qualsiasi nemico. Sebbene il gameplay sia molto simile agli altri dungeon crawler in 3D, Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk presenta una manciata di meccaniche ed un sistema di combattimento davvero unici.