Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame: un sequel è stato cancellato per ben 2 volte

In arrivo a gennaio 2024, Prince of Persia The Lost Crown rappresenta un ritorno all'impostazione 2D per la storica serie in forza ad Ubisoft, in omaggio ai primissimi episodi della serie. In passato, tuttavia, già più volte si provò a creare nuovi Prince of Persia bidimensionali, ma senza successo.

Nello specifico Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, pubblicato originariamente nel 1993, avrebbe dovuto avere un seguito diretto che per ben due volte non si è concretizzato. A rivelare il retroscena è il papà della serie, Jordan Mechner, sul proprio sito ufficiale. Lo storico game designer ha raccontato che un Prince of Persia 3 sarebbe dovuto divenire realtà grazie agli sforzi di Ubisoft Montpellier (lo stesso team dietro lo sviluppo di The Lost Crown), ma il progetto venne poi cancellato nel 2019. Mechner non spiega maggiormente nel dettaglio i motivi che hanno portato allo stop dei lavori.

In realtà un Prince of Persia 3 era in lavorazione anche negli anni '90: Mechner ed il suo gruppo stavano lavorando ad un seguito diretto di The Shadow and the Flame, che si concludeva con un finale aperto che gettava appunto le basi per il seguito, ma anche questo progetto non vide mai la luce. Mechner racconta i motivi della cancellazione attraverso un breve fumetto: l'enorme impatto avuto dall'originale Doom di id Software del 1993 stravolse il mercato dell'epoca facendo apparire come ormai arretrati i giochi 2D, per questo motivo Mechner ed il suo team decisero di interrompere lo sviluppo di Prince of Persia 3 non vedendo grossi margini di successo commerciale. Oltre 30 anni dopo, 21 minuti di gameplay di Prince of Persia The Lost Crown ci dimostrano che la serie può ancora dire la sua attraverso le due dimensioni.

E restando sempre in tema, secondo Ubisoft il ritorno al 2D con Prince of Persia The Lost Crown non è un passo indietro per il brand. A questo punto non resta che aspettare con pazienza e curiosità il 18 gennaio 2024, data in cui la nuova avventura sbarcherà su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox.