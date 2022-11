Prince of Persia 2008: Ubisoft pensa ad un remake? Gli ultimi rumor

Recentemente alcuni insider hanno ipotizzato l'arrivo di un remake di Prince of Persia 2008: a ottobre Ubisoft ha aggiornato i domini princeofpersia.com e princeofpersiagame.com con un redirect che riporta alla pagina di Prince of Persia 2008 anziché alla home page del sito ufficiale di Ubisoft.

Ma c'è di più perchè questo weekend il profilo ufficiale Twitter di Prince of Persia è tornato ad animarsi con un artwork tratto proprio da Prince of Persia 2008 e questo ha riportato alla luce le voci delle scorse settimane, dando nuova forza al rumor.

Ubisoft sta davvero sviluppando un remake del gioco? Difficile dirlo, la casa francese sembra aver incontrato difficoltà con il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, rinviato a data da destinarsi e ancora privo di una finestra di lancio.

Da tempo si parla di un reboot Prince of Persia in 2.5D ispirato ad Ori, che questo progetto misteriosa possa essere legato a Prince of Persia 2008? Difficile dirlo, certo che all'epoca della sua uscita il gioco ebbe un accoglienza solamente discreta rispetto alla trilogia del Principe (Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero, I Due Troni) accolta invece calorosamente da pubblico e critica. Il futuro di Prince of Persia sembra ancora ben poco chiaro...