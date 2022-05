Prince of Persia è una serie che ha scritto importanti pagine di storia videoludica. Nato nel 1989 grazie all'estro creativo di Jordan Mechner, il brand è passato poi nelle mani di Ubisoft, che ha dato vita nel 2003 all'apprezzatissimo Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e relativi seguiti, capaci di fare furore tra gli appassionati.

Tuttavia, dopo l'episodio del 2010 (Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate), del franchise si è perso quasi completamente traccia se si escludono un paio di progetti minori usciti nel decennio successivo (come il remake di The Shadow and the Flame, secondo episodio della serie classica). Un decennio di silenzio quasi assoluto che sembrava essersi spezzato con l'annuncio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, che avrebbe dovuto riportare in scena l'amata serie.

La fredda accoglienza ai primi trailer, e varie difficoltà incontrate nello sviluppo, hanno spinto Ubisoft a posticipare più volte l'uscita del progetto, attualmente scomparso nel nulla. Che fine ha fatto Prince of Persia? Sembra che l'atteso ritorno del Principe sia sempre nei piani, tuttavia Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake sarebbe stato rinviato a tempo indeterminato da Ubisoft e per ora c'è il totale silenzio su quando il titolo potrebbe compiere il suo debutto.

Nel frattempo, il noto insider Tom Henderson ha rivelato lo sviluppo di un Prince of Persia 2.5D ispirato ad Ori, tuttavia finora mai confermato ufficialmente dal colosso francese. Insomma, sembra che i fan di Prince of Persia debbano armarsi di molta pazienza ed attendere novità concrete nel prossimo futuro, nella speranza di non dover attendere troppo a lungo.