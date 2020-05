Prince of Persia 6 era un fake, il dominio è nuovamente in vendita

Nei giorni scorsi qualcuno ha registrato il dominio princeofpersia6.com alimentando così le speranze per l'annuncio di un nuovo gioco di Prince of Persia. Sin dai primi istanti però qualcosa non sembrava combaciare alla perfezione, e infatti...

La registrazione del dominio non è stata effettuata da Ubisoft o da aziende collegate al publisher francese, l'autore della registrazione ha messo oggi in vendita il dominio vantandosi della sua popolarità e affermando che "il dominio è stato citato da vari siti in tutto il mondo e condiviso sui social, raggiungendo le 15.000 citazioni su Google in pochi giorni", usando queste "credenziali" come biglietto da visita per renderlo più appetibile.

Qualcuno ha effettivamente registrato il dominio, il quale è poi cresciuto nelle ricerche di Google guadagnando prestigio grazie alle numerose citazioni ed ai link comparsi su siti e social, il proprietario ha così deciso di rimetterlo subito in vendita cercando di sfruttare l'onda positiva relativa alla popolarità ottenuta da questo indirizzo.

Questo ovviamente non vuol dire che un nuovo Prince of Persia non possa effettivamente essere in fase di sviluppo, al momento tuttavia non ci sono conferme in merito e ribadiamo come l'indirizzo non sia in alcun modo legato a Ubisoft o ad aziende vicine alla compagnia transalpina.