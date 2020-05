Prince of Persia 6: Ubisoft registra il dominio, annuncio in arrivo?

Sono ormai anni che si parla del possibile ritorno di Prince of Persia, serie che molti continuano a portare nel cuore nonostante l'ormai lunghissima assenza dalle scene. Nelle ultime ore, però, un misterioso dominio web ha nuovamente riacceso la speranza dei fan.

Proprio oggi, infatti, è stato registrato il dominio princeofpersia6.com e, stando a quanto dichiarato da alcuni utenti molto curiosi, i server farebbero riferimento a quelli di Ubisoft e ci sono quindi ben pochi dubbi sul fatto che ci sia dietro la software house. Altra curiosità riguarda il fatto che ogni singolo capitolo della serie, partendo da Le Sabbie del Tempo, ha un proprio dominio web e l'ultimo, princeofpersia5.com, risale al 2004 ed è stato registrato in concomitanza con l'annuncio di Le Sabbie Dimenticate. Se l'azienda francese fosse davvero al lavoro su un capitolo completamente nuovo, le notizie sul remake della trilogia iniziata da Prince of Persia Le Sabbie del Tempo potrebbero essere reali, magari per far conoscere al pubblico più giovane la serie in attesa che il gioco faccia il proprio debutto sul mercato.

Insomma, il momento tanto atteso dai fan potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare e l'annuncio del gioco potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane, magari in un ipotetico evento digitale che andrà a rimpiazzare l'E3 2020.