Prince of Persia annunciato all'Ubisoft Forward? Il rumor torna alla ribalta

Ubisoft ha annunciato un nuovo Ubisoft Forward per il 10 settembre, in questa occasione la casa francese svelerà novità su Watch Dogs Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege e Immortals Fenyx Rising (nuovo nome di Gods & Monsters)... ci sarà spazio anche per sorprese speciali?

Difficile dirlo al momento, tuttavia sono in molti a pensare che Ubi potrebbe cogliere l'occasione per presentare il tanto rumoreggiato nuovo gioco di Prince of Persia, comparso nei mesi scorsi nei listini di un rivenditore e la cui esistenza è stata parzialmente confermata da Jason Schreier e altri insider, seppur mai direttamente.

A inizio anno il publisher transalpino ha annunciato Prince of Persia The Dagger of Time, una Escape Room VR ambientata nell'universo di PoP ma è chiaro come questo non possa bastare a placare la fame degli appassionati, che aspettano una nuova avventura canonica di Prince of Persia da oltre dieci anni.

Su ResetERA il "solito" Okabe si è detto assolutamente certo dell'esistenza di un nuovo Prince of Persia, a suo dire probabilmente un remake, tuttavia si tratta solamente di una ipotesi e al momento come detto non ci sono conferme in merito. Non ci resta che attendere la settimana prossima ed eventuali teaser da parte degli sviluppatori. Il ritorno del Principe è vicino oppure no? Voi cosa ne pensate?