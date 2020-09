Prince of Persia, aspettando il remake: da Le Sabbie del Tempo a I Due Troni, il riassunto in video!

Durante il secondo appuntamento con il format Ubisoft Forward, la software house francese ha annunciato il ritorno di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo come remake.

Il gioco debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 21 gennaio 2021, riportando su current gen le atmosfere da Mille e Una Notte che avevano caratterizzato il debutto dell'IP sotto l'ala protettiva di Ubisoft. Ma perché il fascino delle avventure del Principe di Persia senza nome è oggi ancora così grande? In attesa di poter testare con mano la nuova produzione, la Redazione di Everyeye riavvolge il flusso del tempo per proporvi un viaggio alla scoperta della storia di Prince of Persia.

Seguendo l'ordine cronologico delle vicende narrate, abbiamo colto l'occasione per rievocare l'intera saga delle sabbie di Prince of Persia. Il nostro viaggio parte dunque da Le Sabbie del Tempo, per poi evolversi lungo le strade tracciate da Le Sabbie Dimenticate, Spirito Guerriero e, infine, I Due Troni. Come sempre, trovate il video dedicato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, per un ulteriore viaggio nel tempo, vi segnaliamo un pratico video confronto tra originale e remake di Le Sabbie del Tempo. Per tutti i dettagli sull'operazione Ubisoft, infine, sulle pagine di Everyeye potete trovare la ricca anteprima di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake redatta dal nostro Giuseppe Arace.