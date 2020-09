Prince of Persia potrebbe essere comparso su Amazon, non uscirà su Nintendo Switch?

Da tempo si parla di un possibile nuovo episodio di Prince of Persia (o di un remake della prima trilogia), tuttavia non ci sono ancora conferme in merito anche se giornalisti di rilievo come Jason Schreier hanno confermato l'esistenza di questo progetto.

Secondo i rumor il nuovo Prince of Persia verrà annunciato all'Ubisoft Forward del 10 settembre e un nuovo indizio in tal senso sembra provenire da Amazon, il celebre rivenditore ha inserito in listino un misterioso gioco Ubisoft (denominato genericamente Ubisoft Game) per Nintendo Switch, con data di uscita placeholder fissata al 31 dicembre.

In molti si sono chiesti se il titolo in questione sia proprio Prince of Persia, tuttavia Daniel Ahmad sembra non propendere per questa tesi e in un Tweet fa sapere come il listino sia errato, pur non smentendo però in alcun modo l'esistenza di un nuovo episodio di PoP. Secondo altre speculazioni il gioco comparso nei listini di Amazon sarebbe in realtà Immortals Fenyx Rising (ex Gods & Monsters) quest'ultimo in arrivo anche su Nintendo Switch.

La situazione insomma non è troppo chiara, ne sapremo di più nel corso dell'evento Ubisof Forward in programma il 10 settembre, lo seguiremo su Twitch in diretta dalle 18:00 di domani pomeriggio.