Prince of Persia: un cosplay del principe di Persia dall'italiano Leon Chiro

I rumor su un nuovo reboot di Prince of Persia si sono rivelati veritieri. Il principe di Persia sta infatti per tornare con un nuovo episodio che trae ispirazione dalle origini dell'iconica saga. In attesa che i giocatori possano tornare tra le sabbie mediorientali, è il cosplayer Leon Chiro a catturare la nostra attenzione.

Al Summer Game Fest Ubisoft ha presentato con un primo gameplay trailer Prince of Persia: The Lost Crown, un capitolo completamente nuovo che fonde elementi in in 3D a uno spirito in due dimensioni. In questa avventura inedita verrà introdotto un nuovo protagonista, un tale Sargon. Il giovane guerriero persiano è un talentuoso membro del gruppo di guerrieri d'élite conosciuto come "gli immortali" e il suo compito sarà quello di esplorare il Monte Qaf. Sapete che il protagonista di Prince of Persia: The Lost Crown è stato sommerso dalle critiche costringendo Jordan Mechner a intervenire?

Prince of Persia: The Lost Crown arriverà nel mese di gennaio del nuovo anno, ma è attraverso l'interpretazione del cosplayer e wrestler professionista italiano che già torniamo ad assaporare lo spirito di quella che è una delle più popolari saghe videoludiche. Prima di tornare indietro, qui potete assaporare un lungo gameplay di Prince of Persia: The Lost Crown.

In questo cosplay del principe da Prince of Persia veniamo riportati in Le Sabbie del Tempo, il primo capitolo sviluppato da Ubisoft in seguito all'acquisizione del franchise e che ha dato il via a una delle trilogie più amate di sempre.