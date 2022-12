Prince of Persia: cosplay della principessa Farah scocca la freccia anche nel reboot

Se la genesi di Prince of Persia affonda le radici negli anni '80, su piattaforme casalinghe che ormai sono lontane nella memoria di molti e del tutto assenti in quelle dei giocatori più recenti, l'apice raggiunto dalla saga risale alla generazione PS2. Lì Ubisoft rivoluzionò questo progetto, portando alla serie fissata nella mente dei fan.

Sono passati tanti anni da quella trilogia che culminò in Prince of Persia: I Due Troni e che in molti vorrebbero rigiocare con una grafica più moderna. Il progetto remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non è riuscito appieno, almeno per ora, in attesa che Ubisoft proponga altro materiale sul videogioco che sembra davvero essersi perso tra le sabbie del tempo. E mentre sembra prepararsi un altro videogioco di Prince of Persia in 2.5D, ecco che una cosplayer molto nota decide di omaggiare nuovamente la saga.

Jannetin è una cosplayer russa tra le più note su Instagram e sugli altri social che, nei giorni scorsi, ha deciso di pubblicare un suo scatto appartenente a un album ben noto. Come si può notare in basso, questo cosplay della principessa Farah da Prince of Persia ha l'arco pronto con la freccia già incoccata. Per eliminare il Gran Visir, magari per la terza volta, anche lei deve darsi da fare insieme al principe.

La donna è comparsa per l'appunto già due volte, uno nel primo videogioco e un'altra volta nel terzo, mancando quindi soltanto da Spirito Guerriero, il capitolo centrale. Vi era mancata la principessa dall'abito rosso e dall'arco sempre ben teso?