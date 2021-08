Prince of Persia: forse c'è un nuovo gioco 2D in sviluppo

Mentre Ubisoft Pune continua a lavorare sul remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, sembra che il publisher francese abbia in cantiere anche un nuovo gioco della serie, apparentemente un action bidimensionale stile Prince of Persia e Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame.

A rivelarlo è Shpeshal_Nick (molto attivo anche su ResetERA) nell'ultimo podcast di XboxERA andato trasmesso nella notte. L'insider non ha certezze e si limita a dichiarare di aver sentito che "forse c'è un nuovo Prince of Persia 2D in sviluppo presso Ubisoft", una testimonianza piuttosto vaga e che rende difficile elaborare tesi concrete a riguardo.

Le possibilità certamente sono molte, Ubisoft potrebbe aver deciso di produrre un platform/action 2D da lanciare magari insieme al remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, non è chiaro però se si tratterebbe di un progetto inedito o magari di un remake o una reinterpretazione del primo PoP uscito nel 1989. O magari il nuovo gioco uscirà prima o dopo il remake, così da saziare la fame del pubblico che da anni invoca nuove avventure del Principe di Persia.

Il remake de Le Sabbie del Tempo sembra soffrire di alcuni problemi di sviluppo, il gioco è stato rinviato più volte ed è ancora privo di una data, al momento sappiamo che uscirà entro l'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2022.