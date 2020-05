Prince of Persia: ex animatore Ubisoft spiega i motivi dell'abbandono della serie

Prendendo spunto dalla pubblicazione del video gameplay del cancellato Prince of Persia Redemption, l'ex animatore di Ubisoft (e Naughty Dog) Jonathan Cooper, ha provato a spiegare il perchè della caduta di questa storica serie videoludica.

L'animatore che ha collaborato con Ubisoft per diversi anni riprende il video di Prince of Persia Redemption riemerso in rete dal 2012 per spiegare che "wow, erano secoli che non vedevo questo gioco! Si è trattato di un incredibile lavoro svolto dal direttore delle animazioni Khai Nguyen (For Honor) e dal suo team. Grazie a questo filmato pre-renderizzato, abbiamo tratto ispirazione per dare forma ad Assassin's Creed 3".

Tornando alla questione dell'apparente abbandono dell'IP di Prince of Persia da parte del colosso videoludico francese, Cooper ritiene giusto sottolineare come "purtroppo Ubisoft è generalmente molto veloce nell'annullare lo sviluppo dei giochi di Prince of Persia perchè il creatore originale della serie, Jordan Mechner, detiene ancora i diritti della licenza, quindi i margini di profitto sono inferiori. Mi piacerebbe vederne uno nuovo però, ho sempre desiderato vedere un Prince of Persia ambientato nell'Iran contemporaneo".

Curiosamente, proprio in questi giorni Ubisoft ha rinnovato i domini di Prince of Persia, rafforzando così le ipotesi sul ritorno di questa storica serie di avventure nel corso della prossima generazione di console che, emergenza Coronavirus permettendo, dovrebbe partire a fine 2020 con il lancio di PS5 e Xbox Series X.