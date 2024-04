Prince of Persia: un nuovo gioco nel 2024 sviluppato dagli autori di Dead Cells, rumor

A poco tempo dal lancio di Prince of Persia The Lost Crown, che ha ottenuto un buon successo tra i fan e rilanciato la storica IP di Ubisoft, ecco spuntare un rumor su un nuovo capitolo della serie apparentemente in sviluppo presso gli studi di Evil Empire.

Secondo un rumor diffuso da Insider Gaming, Ubisoft pubblicherà il suo prossimo gioco di Prince of Persia entro la fine dell'anno su Steam, sviluppato dagli autori di Dead Cells. Il gioco, che dovrebbe presentarsi col nome di "The Rogue Prince of Persia", verrà lanciato in accesso anticipato su Steam e segnerà il primo lancio al day-one di Ubisoft su Steam dal 2019.

Le fonti affermano che Rogue Prince of Persia è un nuovo roguelite che rarrà grande ispirazione nella sua direzione artistica dai fumetti franco-belgi e che riceverà aggiornamenti gratuiti costanti evolvendosi nel tempo in base al feedback della community. Il gioco è in sviluppo da quattro anni, e la collaborazione tra le due compagnie è nata dopo una discussione tra Evil Empire e Ubisoft alla GDC del 2019.

Il 9 febbraio 2024 è stato annunciato che Motion Twin avrebbe smesso di creare contenuti per Dead Cells e che Evil Empire, lo studio responsabile del supporto post-lancio del gioco, sarebbe passato ad altri progetti. Probabilmente segno di come gli sforzi si sarebbero unicamente concentrati su questo nuovo progetto.

