Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: ecco cos'ha reso l'avventura immortale

Un action adventure senza tempo, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è un'opera dalle atmosfere avvolgenti e fatate, che a distanza di anni dall'esordio non sembra intenzionato ad abbandonare i cuori dei videogiocatori.

Frutto del genio creativo di Patrice Desilets, destinato a dare in seguito vita alla saga di Assassin's Creed, il gioco ha compiuto il proprio debutto sul mercato nell'ormai lontano 2003, in piena epoca PlayStation 2. Accolto con indiscusso calore tanto dalla critica specializzata quanto dal pubblico, il capostipite della saga di Prince of Persia pone il giocatore nei panni di un misterioso Principe senza nome.

In una cornice à la Mille e Una Notte, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo propone una fiaba elaborata e intrigante, capace di trascinare il giocatore nell'esplorazione di luoghi lontani. Padroneggiando il flusso dei minuti, il nostro Principe non esita a cimentarsi in balzi e acrobazie, superando ostacoli e nemici insidiosi. Per rievocare l'intera storia di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato al nuovo protagonista della nostra rubrica My Generation. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Di recente, il gioco è stato al centro di diversi rumor, che vorrebbero Ubisoft in procinto di annunciare un remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Al momento, tuttavia, non è giunta in tal senso alcuna conferma ufficiale.