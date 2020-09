Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: originale vs Remake in un video confronto

L'annuncio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake segna il ritorno dell'iconica avventura Ubisoft sul mercato videoludico, in una veste estetica completamente rivista.

Per analizzare al meglio le modifiche apportate dagli sviluppatori di stanza presso Ubisoft Mumbai, team incaricato della realizzazione del rifacimento, la community videoludica ha già iniziato a realizzare i primi video confronti tra Remake e gioco originale. Pubblicato ben 17 anni fa, in piena epoca PlayStation 2, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo si mostra così nella sua duplice incarnazione temporale. A titolo di esempio, potete trovare un primo paragone tra il gioco del 2003 e il primo trailer del remake annunciato durante lo Ubisoft Forward: che cosa ve ne pare?



Il rifacimento del primo capitolo della saga delle Sabbie del Tempo arriverà sul mercato videoludico il prossimo 21 gennaio 2021, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nonostante alcuni indizi suggeriscano il possibile arrivo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake su Nintendo Switch, al momento non vi è in merito nulla di confermato. Proposto a 39,99€, l'action adventure è già disponibile per il preordine. Per tutti i dettagli sulle caratteristiche del titolo, vi rimandiamo alla video anteprima di Prince of Persia Remake, curata dal nostro Giuseppe Arace.