Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è realtà: trailer e data di uscita!

Alla fine, i molteplici rumor legati a un ritorno di Prince of Persia si sono dimostrati corretti e il Principe ha fatto finalmente il suo ritorno sulla scena videoludica.

Durante il secondo appuntamento streaming con il format Ubisoft Forward, la software house francese ha ufficialmente presentato il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, primo capitolo della trilogia delle Sabbie del Tempo. Il rifacimento dell'iconico titolo si è presentato durante la conferenza con un reveal trailer, che consente di dare un primo sguardo alle atmosfere à la mille e una notte che caratterizzeranno il gioco.

L'iconico action-adventure che pone il giocatore nei panni di un Principe persiano in grado di controllare il fluire del tempo realizza dunque il suo atteso ritorno. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con debutto fissato per il 21 gennaio 2021. Al momento, non sembrano invece essere previste versioni del gioco per console di prossima generazione. Per rievocare i ricordi dell'opera originale, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale video dedicato alla storia di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.