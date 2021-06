Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake di nuovo in preordine a 23 euro

Incredibilmente Amazon abbassa nuovamente in maniera decisa il prezzo del preordine di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake in versione Xbox One, ora preordinabile a soli 23,89 euro contro un prezzo di listino di 39,99 euro.

Il titolo, inizialmente annunciato a settembre 2020, in uscita a febbraio 2021, rimandato a marzo, è stato successivamente rinviato a data da destinarsi, l'uscita è stata confermata per il 2022. Oggi è nuovamente preordinabile ad un prezzo incredibile su Amazon, solamente 23,89 euro in versione Xbox One (funzionante anche su Xbox Series X), con lo sconto del 40% dal prezzo di listino di 39,99 euro.

L'ultima volta i preordini a questo prezzo sono esauriti in pochissimo tempo, se siete interessati al preordine vi consigliamo di non esitare, sarà possibile cancellarlo successivamente con la massima facilità in caso cambiaste idea. Preordina Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.

Vi ricordiamo che Amazon addebiterà l'importo solamente al momento della spedizione e prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che ci assicura di pagare il prezzo minimo dalla data del preordine a quella di spedizione, che Amazon applicherà in automatico il giorno della spedizione.

