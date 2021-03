Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: online la lista dei trofei

Dopo il secondo rinvio di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, l'atteso ritorno della serie Ubisoft è ancora sprovvisto di una nuova data d'uscita. Tuttavia in rete è già apparsa la lista dei trofei dedicata al remake del classico uscito originariamente nel 2003.

Il sito Exophase, dedicato ai cacciatori di trofei ed obiettivi, riporta infatti che il remake di Prince of Persia offrirà in tutto 25 Trofei, incentrati sui progressi nella storia, nel compiere specifiche azioni e per aver scoperto determinati segreti. Oltre al Trofeo di platino per la versione PS4, se ne potranno sbloccare 7 d'oro, 7 d'argento e 10 di bronzo. L'arrivo della lista potrebbe far intendere che l'uscita del gioco non sia troppo distante, tuttavia manca ancora qualunque ufficialità da parte di Ubisoft, che non ha più parlato del ritorno del Principe dopo il secondo posticipo.

In sviluppo presso Ubisoft Mumbai e Ubisoft Pune ed originariamente previsto per lo scorso gennaio, il colosso francese decise di posticipare a marzo il debutto del titolo per consentire ai team coinvolti di poterlo perfezionare. Il proseguo dei lavori ha tuttavia reso necessario un ulteriore rinvio, con i team che si sono presi tutto il tempo necessario per far arrivare un sul mercato un prodotto all'altezza delle aspettative. Ricordiamo che il gioco arriverà su PS4, Xbox One e PC: nell'attesa potete riscoprire tutta la storia della saga di Prince of Persia.