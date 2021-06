Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake in preordine a 23 euro

Incredibilmente Amazon abbassa in maniera decisa il prezzo del preordine di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake in versione Xbox One, ora preordinabile a soli 23,89 euro contro un prezzo di listino di 39,99 euro.

Il titolo, inizialmente annunciato a settembre 2020, in uscita a febbraio 2021, rimandato a marzo, è stato successivamente rinviato a data da destinarsi, atteso comunque entro il 31 marzo 2022. Oggi è preordinabile ad un prezzo incredibile su Amazon, solamente 23,89 euro in versione Xbox One (funzionante anche su Xbox Series X). Vi ricordiamo che Amazon addebiterà l'importo solamente al momento della spedizione e prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che ci assicura di pagare il prezzo minimo dalla data del preordine a quella di spedizione, che Amazon applicherà in automatico il giorno della spedizione.

Preordina Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake

Ci aspettiamo di ricevere nuove informazioni del gioco in uscita alla prossima conferenza di Ubisoft prevista per il 12 giugno, sperando di ricevere una data di uscita precisa, insieme a maggiori dettagli per i giochi in uscita, come Far Cry 6 e Skull & Bones. Su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo pari o superiore a 29 euro anche se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.