Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake salterà l'Ubisoft Forward e l'E3 2021

Con l'evento Ubisoft Forward dell'E3 2021 ormai alle porte, gli sviluppatori di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake pubblicano un messaggio sui social per spiegare come procedono i lavori sul titolo e, soprattutto, per confermare la loro assenza dalla kermesse videoludica californiana.

Nella lettera aperta indirizzata ai fan della serie, il team di sviluppo di Ubisoft India spiega che "come avrete certamente letto, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake non sarà presente all'evento Ubisoft Forward. Stiamo facendo dei grandi progressi nello sviluppo del titolo e contiamo di lanciarlo il prossimo anno, ma al momento non siamo ancora pronti per condividere nuovi dettagli. Vi aggiorneremo quanto prima sui progressi che stiamo compiendo sul gioco".

Il chiarimento degli autori di Ubisoft India arriva a un mese dall'aggiornamento offerto dai dirigenti del colosso videoludico francese a margine dell'ultimo report finanziario. Secondo quanto precisato da Ubisoft, infatti, Prince of Persia le Sabbie Remake è ancora in sviluppo e uscirà nel 2022, più precisamente entro la fine dell'attuale anno fiscale prevista per aprile 2022.

Il pre-show di Ubisoft Forward dell'E3 2021 prenderà il via alle ore 20:00 italiane di sabato 12 giugno, mentre l'evento vero e proprio inizierà alle ore 21:00 e includerà aggiornamenti sui giochi già disponibili (come For Honor e Watch Dogs Legion) e quelle che l'azienda transalpina descrive come "sorprese davvero incredibili".