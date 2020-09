Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: screenshot, prezzo e un nostalgico bonus!

Durante la trasmissione del secondo appuntamento con Ubisoft Forward è finalmente giunto l'annuncio ufficiale del ritorno del Principe, con la pubblicazione del primo trailer di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

In seguito al reveal, giungono nuove e importanti informazioni da parte di Ubisoft. Il colosso francese ha innanzitutto aperto i preordini del gioco, rendendo così noto il prezzo di listino. Sullo store Ubiosft, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è proposto a 39,99€. Effettuando il preordine dell'action adventure sarà possibile avere accesso ad un bonus preorder, che consiste nel Set Ritorno alle Origini. Quest'ultimo contiene:

Set di armi originali;

Filtro classico;

Abito originale del Principe;

Al contempo, Ubisoft ha pubblicato i primi screenshot del gioco, che potete visionare direttamente in calce a questa news, insieme a un'immagine dedicata ai bonus preoridine. Dalla scheda ufficiale del gioco, infine, apprendiamo che il team francese ha pensato ad una piccola sorpresa per il pubblico. Durante l'avventura all'interno del Remake di Le Sabbie del Tempo sarà possibile sbloccare l'originale Prince of Persia del 1989, per giocarci poi in qualsiasi momento dal menu principale.



Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake uscirà il 21 gennaio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye, trovate uno speciale dedicato alla storia di Prince of Persia.