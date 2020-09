Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: spunta in rete una misteriosa immagine!

Nel corso del secondo appuntamento con Ubisoft Forward, i vertici di Ubisoft hanno finalmente confermato l'esistenza del tanto atteso Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

In seguito alla presentazione del primo trailer del gioco, sviluppato dal team di Ubisoft Mumbai, la produzione si è ritrovata rapidamente al centro di una polemica. In particolare, sono state molte le critiche rivolte alla grafica di Prince of Persia Remake, così come mostratasi nel filmato di presentazione del progetto. Proprio sul fronte dell'estetica del gioco, si è aperto nelle ultime ore un fronte di riflessione alquanto misterioso.

Il tutto è partito da un articolo dedicato al remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo apparso su Gadgets 360°. In apertura al pezzo è infatti presente un'immagine che immortala il Principe e Farah con un design piuttosto differente rispetto a quanto visto nel reveal trailer del gioco. Nell'articolo, in calce allo screenshot è presente la dicitura "Photo Credit: Ubisoft", eppure quest'ultimo pare essere irreperibile sui canali ufficiali collegati alla produzione. La circostanza non è sfuggita all'attenta community di ResetEra, che ha realizzato il confronto che potete visionare in calce a questa news. Gli utenti attivi sul forum hanno persino ipotizzato che possa trattarsi di un'immagine tratta da una build di gioco più recente, ma, lo sottolineiamo, si tratta di pure speculazioni che non trovano alcuna conferma in dichiarazioni di Ubisoft.



In attesa di poter eventualmente risolvere questo piccolo grande mistero, sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake redatta dal nostro Giuseppe Arace.