Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è tornato: tutti i dettagli sul Remake in video!

Direttamente dal 2003, il Principe è pronto a fare il suo ritorno in scena grazie alla prossima pubblicazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

Avvincente fiaba ambientata in una magica Persia, l'action-adventure è stato ricreato da Ubisoft ed è pronto ad approdare sul mercato videoludico in una nuova veste. Per scoprire tutti i dettagli su ciò che è cambiato e su cosa aspettarsi da questa nuova incarnazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, vi segnaliamo che la Redazione di Everyeye ha confezionato un filmato interamente dedicato. Per non perdervi nessuna informazione sul remake Ubisoft, potete visionare la nostra video anteprima: come sempre, potete trovarla direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!



Il colosso francese ha presentato il titolo in occasione dell'Ubisoft Forward di giovedì 10 settembre, durante il quale è stato trasmesso il reveal trailer di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Contestualmente alla presentazione, è stato confermato che il gioco arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One il prossimo 21 gennaio 2021. I preordini del titolo sono stati già aperti da Ubisoft, che ha colto l'occasione per annunciare bonus e contenuti del Remake di Prince of Persia.