Prince of Persia Le Sabbie del Tempo: il gameplay del remake del classico Ubisoft

Tra i nuovi annunci dell'Ubisoft Forward di ieri sera c'è stato anche il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, ovvero il titolo pubblicato nel lontano 2003 su PlayStation 2, Xbox e PC.

Ad accompagnare il reveal del gioco, anticipato da una serie di voci di corridoio ed immagini promozionali rubate, troviamo anche un breve filmato di gameplay che mostra una manciata di sequenze del titolo, grazie alle quali si possono osservare non solo le fasi platform ma anche quelle legate al combattimento. Vi ricordiamo che il gioco prevede che i nemici vengano prima abbattuti a suon di fendenti con la spada e poi finiti con il Pugnale del Tempo, la preziosa arma che permette al principe di riavvolgere il tempo in caso di sconfitta o per la risoluzione dei puzzle ambientali.

Il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 21 gennaio 2020 esclusivamente sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Non ci sono al momento dettagli sull'eventuale arrivo del gioco su Nintendo Switch o sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Avete già dato un'occhiata al video confronto tra Prince of Persia Le Sabbia Del Tempo Remake e la versione originale?