Prince of Persia, nuove voci su un annuncio imminente: saranno vere?

Non intendono affatto placarsi le voci secondo le quali Ubisoft si starebbe preparando all'annuncio di un nuovo capitolo della serie. Il Principe è tornato in auge nelle scorse settimane, quando in rete hanno cominciato a circolare delle voci su un remake della trilogia delle Sabbie del Tempo.

L'entusiasmo ha ricominciato a crescere quando è stato registrato il nuovo dominio princeofpersia6.com, anche se purtroppo alla fine si è rivelato essere un falso. Ebbene, oggi torniamo a parlarne poiché un utente di ResetEra ha affermato che nel giro di un paio di settimane arriveranno delle notizie sul futuro di Prince of Persia. L'utente in questione è conosciuto nella comunità con il nickname Okabe, e risulta essere verificato dai moderatori (ciò significa che è in contatto con alcuni addetti dell'industria). Inoltre, in passato si è guadagnato una certa dose di credibilità smentendo i rumor su Prince of Persia Dark Babylon, che alla fine si sono rivelati davvero falsi.

Il rumor si è rapidamente diffuso in rete, ma noi vi consigliamo di andarci cauti. Nonostante questo Okabe non sembri essere il primo che passa, è pur sempre una fonte non ufficiale, e a differenza di molti altri insider non ha alle sue spalle una lunga storia di leak confermati. Se le sue parole sono veritiere, in ogni caso, lo scopriremo molto presto.

Intanto, qualche giorno fa è emerso in rete un video gameplay di Prince of Persia Redemption, un capitolo della serie in sviluppo dal 2010 al 2011 che non ha mai visto la luce.