Prince of Persia dal peggiore al migliore: la classifica dei giochi Ubisoft

Con l'annuncio di Prince of Persia The Lost Crown, Ubisoft si appresta a riportare in scena l'iconica serie Action/Adventure assente dalle scene videoludiche ormai da diversi anni. E in attesa del nuovo episodio in 2D perché non riscoprire tutti i Prince of Persia della compagnia francese?

Di seguito vi proponiamo la classifica di Prince of Persia dal meno riuscito al più brillante, aiutandoci con le medie su Metacritic. Da precisare che l'elenco terrà conto solo dei giochi principali targati Ubisoft visti dal 2003 in poi, non calcolando dunque gli episodi originali di Jordan Mechner ed il successivo Prince of Persia 3D.

5 - Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate

Dopo il reboot del 2008, Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate riprende la timeline della trilogia Ubisoft, ponendosi a metà strada tra Le Sabbie del Tempo e Spirito Guerriero. Questo midquel non ha tuttavia riscosso lo stesso grande successo dei suoi predecessori, passando maggiormente in sordina pur senza comunque mostrare lacune particolarmente gravi. La media più alta su Metacritic tocca quota 75 raggiunta dalle versioni PC e PS3 del gioco.

4 - Prince of Persia Spirito Guerriero

Il secondo capitolo della serie pone l'accento su atmosfere molto più cupe rispetto a Le Sabbie del Tempo oltre ad offrire un focus maggiormente orientato all'azione. La nuova formula funziona ma non riesce a conquistare quanto il predecessore: Spirito Guerriero si "accontenta" di una comunque pregevole media di 83, raggiunta da tutte le maggiori versioni in commercio (PS2, GameCube, Xbox e PC).

3 - Prince of Persia I Due Troni

Parimerito tra I Due Troni ed il reboot del 2008, che come massimo Metascore raggiungono un bell'85. Il terzo ed ultimo capitolo della trilogia Ubisoft punta sulla doppia personalità del Principe, capace ora di trasformarsi in un alter ego oscuro dai poteri alternativi ed ancora più temibili rispetto alla sua forma base. Anche qui atmosfere cupe e focus sull'azione dominano la scena, ma non bastano per raggiungere i fasti di Le Sabbie del Tempo.

2 - Prince of Persia 2008

Per l'esordio su PS3 e Xbox 360, Ubisoft opta per un radicale stravolgimento del brand. Presentato con una grafica in cell-shading e con un focus totalmente incentrato su Platform ed esplorazione, il reboot di Prince of Persia ha saputo conquistare le attenzioni di critica e pubblico grazie al suo stile unico, le sue atmosfere coinvolgenti e l'interessante rapporto che si viene a creare tra il Principe ed Elika. Peccato giusto per il vero finale del gioco venduto come DLC a parte.

1 - Prince of Persia Le Sabbie del Tempo

La rinascita di Prince of Persia nel 2003 per mano di Ubisoft è stato un evento a dir poco sensazionale all'epoca. La software house ha infatti riportato in scena in brand al massimo della forma possibile grazie ad un esplosivo mix di azione, fasi platform e rompicapi, con l'intrigante aggiunta delle Sabbie da utilizzare per riavvolgere il tempo e correggere eventuali errori compiuti durante il cammino. Prince of Persia Le Sabbie del Tempo è stato uno dei migliori Action/Adventure della sua generazione, premiato con una notevole media di 92 su Metacritic raggiunta dalle edizioni PS2, Xbox e GameCube. Chissà se il remake di Prince of Persia Le Sabbe del Tempo sparito nel nulla tornerà prima o poi a mostrarsi.