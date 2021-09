Prince of Persia: la principessa Farah incantevole nel cosplay di Jannet

Esistono alcuni videogiochi per le vecchie generazioni di console, in particolare PlayStation 1 e 2, diventati leggendari. Nonostante le produzioni odierne siano tantissime e abbiano incrementato la qualità in praticamente ogni settore, il carisma e la storia di titoli come Prince of Persia continuano a fare breccia tra i fan.

Non si dimentica il principe e il suo viaggio tra le pieghe del tempo, dalla sua lotta con il gran visir e il vagabondaggio per l'isola del tempo dove affrontò Kaileena e il Dahaka. Nell'ultimo videogioco per la saga PlayStation 2 tornò poi nella sua città, a Babilonia, per trovarla nuovamente sotto attacco del visir Zervan. La storia lo porterà a rincontrare Farah, la figlia di un maragià, la quale aiuterà il principe nel ripristino della situazione.

Farah è una guerriera esperta e si cimenta nel tiro con l'arco, rendendosi utile grazie a questa sua capacità. La modella russa Jannet aveva già vestito i panni di Farah lo scorso anno, ma per festeggiare l'anniversario ha deciso di postare sul suo account Instagram una nuova foto con il suo cosplay di Farah, inedita. Nel post in basso possiamo vedere il nuovo upload, con l'arciera in una delle sale di Babilonia. Un bel modo di riproporre Prince of Persia, che si appresta a tornare con un remake di Ubisoft.