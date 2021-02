Prince of Persia Reboot: l'immagine trapelata non è ufficiale, arriva la conferma

Nel weekend su Reddit è stato aperto un topic intitolato "Official concept art of previously leaked Prince of Persia reboot (planned for 2023/2024)" con chiaro riferimento al tanto rumoreggiato reboot di Prince of Persia. Tutto bello, quindi? Non proprio, perchè scopriamo ora che l'artwork in questione non è ufficiale.

La concept art in questione spacciata per ufficiale è in realtà solamente un fan concept realizzato dal concept artist Lucas Leger, effettivamente responsabile in passato di alcuni lavori per lo studio Ubisoft Bordeaux ma non impegnato attualmente su un possibile reboot di Prince of Persia.

Lucas ha confermato il tutto nella didascalia che accompagna l'immagine pubblicata sul suo profilo ArtStation, spiegando di aver solo voluto rendere omaggio ad uno dei suoi giochi preferiti e sottolineando come l'immagine non sia in alcun modo ufficiale ma creata solamente per piacere personale. Di conseguenza il topic su Reddit è stato cancellato e l'immagine rimossa.

Questo non vuol dire ovviamente che Ubisoft non possa davvero essere al lavoro su un reboot della serie e su un nuovo progetto del Principe di Persia da affiancare al remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, quest'ultimo inizialmente atteso per il mese di marzo è stato rimandato a data da destinarsi.