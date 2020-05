Prince of Persia Redemption in azione: gameplay e dettagli sul reboot cancellato

Mentre Ubisoft rinnova i domini di Prince of Persia e crescono i rumor e le indiscrezioni che circondano l'amata saga videoludica, è apparso in rete un filmato decisamente interessante.

Si tratta infatti di uno scampolo di gameplay di un titolo denominato Prince of Persia: Redemption. Gli indizi e le voci di corridoio diffusesi recentemente sembrano attribuire al filmato un'identità decisamente particolare: si tratterebbe infatti del tentativo di dare vita ad un reboot della serie. Purtroppo, da quanto si apprende, sembrerebbe trattarsi di un progetto ormai cancellato, la cui paternità era da attribuirsi agli sviluppatori di Eidos Montréal, che vi avrebbero lavorato indicativamente nel periodo tra 2010 e 2011.

Per cercare di fare il punto sulla situazione e provare ad apprendere ogni possibile informazioni su questo misterioso Prince of Persia: Redemption, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Potete trovarlo direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Un possibile ritorno del Principe è ormai protagonista di un numero significativo di rumor, ma ad ora nessuna conferma in merito è giunta. Tra gli Insider circolano voci legate a un ritorno della trilogia delle Sabbie del Tempo, magari in forma di remake: ma niente è ufficiale.