Prince of Persia Redemption: emerge un video del reboot cancellato

In queste ore sta circolando in rete un video gameplay di un certo Prince of Persia Redemption: il filmato in questione è stato caricato su YouTube nell'ormai lontano marzo del 2012, passando inosservato per tutti questi anni.

A giudicare dai titoli di testa, il gioco si trovava in sviluppo presso gli studi di Eidos Montreal prima di venire accantonato in maniera definitiva. Gematsu fa notare che Christophe Prelot, un ex sviluppatore della casa francese, sul suo profilo LinkedIn scrive d'aver lavorato dal 2010 al 2011 in qualità di 3D Level Artist su un reboot di Prince of Persia che avrebbe dovuto essere pubblicato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Considerato che questo video è stato caricato l'anno seguente, è molto probabile che si tratti del medesimo progetto. Evidentemente, Ubisoft stava pianificando un rilancio della serie dopo lo scarso successo di Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate del 2010. Qualcosa, però, deve essere andato storto, poiché questo Redemption non ha mai visto la luce, mentre la serie principale continua ad essere in stallo.

Il filmato mette in evidenza un gameplay ad alto tasso di spettacolarità, con un principe caratterizzato da un design differente da quello al quale siamo abituati: i suoi capelli, ad esempio, sono corti. Invariati, invece, i poteri che gli consentono di riavvolgere il tempo e le sue incredibili doti parkour. Lo trovate in apertura di notizia, cosa ne pensate?

Il video in questione emerge a pochissimi giorni dalla diffusione di rumor su un nuovo gioco di Prince of Persia, che purtroppo si sono rivelati infondati.