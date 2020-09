Prince of Persia Remake: arriverà su Nintendo Switch, Stadia, PS5 e Xbox Series X?

Come rumoreggiato da tempo, nel corso dell'ultimo Ubisoft Forward è stato ufficializzata l'esistenza di un remake di Prince of Persia, pronto a dare nuova vita al primo capitolo della trilogia de Le Sabbie del Tempo.

La pubblicazione del primo trailer ha confermato che il Principe tornerà a compiere acrobazie su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nessun accenno è invece stato fatto all'arrivo dell'amato action adventure su altre piattaforme. Alcuni dettagli hanno però alimentato le speranze dell'utenza della Grande N. In seguito al reveal di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, l'account Twitter ufficiale di Ubisoft Francia ha infatti pubblicato un cinguettio nel quale si indicavano tra gli hardware supportati anche Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.



Il Tweet è stato in seguito rimosso e potrebbe dunque trattarsi di un semplice errore, ma, almeno per la versione Nintendo Switch vi sono ulteriori dettagli intriganti. Secondo quanto riferito da Nintendo Life, in particolare, sembra che per un breve periodo Ubisoft abbia attivato i preordini di Prince of Persia Remake anche per la console di Kyoto. A ciò si aggiunge inoltre il commento sibillino postato da Daniel Ahmad. Il noto analista e insider videoludico ha commentato l'eventualità con un generico "Non a gennaio". Che il rifacimento possa approdare sulla console ibrida in un secondo momento?



In attesa di scoprirlo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, redatta dal nostro Giuseppe Arace.