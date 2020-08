Prince of Persia Remake avvistato sulle pagine di un rivenditore, Jason Schreier conferma

Le voci sul possibile ritorno di Prince of Persia si susseguono ormai da anni e nonostante le tante smentite da parte di Ubisoft non sembrano placarsi. Proprio oggi infatti è emerso un nuovo indizio confermato e rilanciato da Jason Schreier.

Sulle pagine del rivenditore guatemalteco MAX è infatti apparso il misterioso Prince of Persia Remake disponibile per il pre-order nelle versioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch con tanto di finestra di lancio fissata per il prossimo novembre 2020. La notizia è stata scovata dall'influencer Ken Xyro per poi essere rilanciata su Twitter dal noto giornalista Jason Schreier con un commento che sembra confermarne l'autenticità e che recita: "I rivenditori di videogiochi amano sicuramente anticipare gli annunci a sorpresa di Ubisoft". Un utente ha poi replicato lamentando di non credere a tale possibilità e il report di Bloomberg ha risposto con un lapidario "questo tweet non invecchierà bene".

Insomma, per Jason Schreier le possibilità di vedere un nuovo capitolo di Prince of Persia sembrano più che solide. Voi che ne pensate? Solo qualche mese fa aveva fatto notizia la registrazione di account Twitter per Prince of Persia ad opera, probabilmente, della stessa Ubisoft.