Prince of Persia Remake compare su Amazon, annuncio stasera all'Ubisoft Forward?

Da tempo si parla di un nuovo gioco di Prince of Persia e giornalisti come Jason Schreier hanno più volte fatto capire che un ritorno del Principe di Persia è certamente possibile. A questi rumor si aggiunge ora anche un leak di Amazon UK.

Il rivenditore ha infatti inserito nei propri listini Prince of Persia Remake per PlayStation 4 e Xbox One, venduto al prezzo budget di 34.99 sterline e disponibile dal 31 dicembre 2020, una data ovviamente placeholder. La tempistica è sospetta e potrebbe far pensare ad un possibile annuncio del nuovo Prince of Persia durante l'Ubisoft Forward in programma stasera alle 21:00.

La dicitura Prince of Persia Remake lascia spazio a molte interpretazioni, si tratterà di un remake del Prince of Persia originale, delle Sabbie del Tempo o magari del capitolo datato 2009 e intitolato semplicemente Prince of Persia? Oppure la denominazione usata è generica e ci troviamo in realtà di fronte ad un gioco del tutto nuovo?

Nessuna conferma è arrivata da parte del publisher francese, vi invitiamo a seguire con noi l'Ubisoft Forward su Twitch dalle 18.00 per una maratona che andrà avanti per tutta la serata, commenteremo l'evento in diretta dalle 20:00 (pre show) e non mancherà un post show per discutere insieme di quanto annunciato dalla compagnia transalpina.