Prince of Persia, il remake de Le Sabbie del Tempo su Nintendo Swtich: leak da Ubisoft!

Annunciato nel corso del mese di settembre, il tanto atteso rifacimento delle prime avventure del Principe era originariamente atteso per il mese di gennaio 2021.

Di recente, tuttavia, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato posticipato di circa un paio di mesi. L'annuncio della nuova data di uscita non è stato accompagnato dalla presentazione di ulteriori versioni del titolo, che resta dunque ufficialmente atteso esclusivamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con ovviamente la possibilità di essere giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite le funzioni di retrocompatibilità delle console next-gen. Sembra tuttavia che vi sia un'ulteriore piattaforma destinata ad accogliere la fiaba del Principe.

A rivelarlo è di fatto la stessa Ubisoft, tramite il proprio store ufficiale. Dalla pagina dell'Ubisoft Store raggiungibile tramite i link in calce, è infatti possibile trovare chiari riferimenti ad una edizione Nintendo Switch di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. La versione del titolo sarebbe anch'essa attesa per il 18 marzo 2021, al prezzo di 39,99 dollari. Al momento, Ubisoft non ha offerto commenti ufficiali legati all'avvistamento. In attesa di eventuali dettagli ulteriori, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco video riassunto della saga delle Sabbie del Tempo di Prince of Persia.