Prince of Persia Remake: Jason Schreier conferma l'annuncio all'Ubisoft Forward

Manca ormai poco meno di una settimana al prossimo Ubisoft Forward, l'evento digitale dell'azienda francese dove si tornerà a parlare di prodotti già annunciati e durante il quale potrebbero arrivare i reveal di nuovi giochi.

Stando alle ultime parole del celebre giornalista Jason Schreier, in occasione dell'evento assisteremo all'annuncio di Prince of Persia Remake. Non è la prima volta in cui il giornalista parla dell'imminente annuncio del remake del gioco e nel corso dell'ultimo episodio del podcast Maximum Fun, del quale è presentatore, ha ricordato ai propri follower che a breve potremo finalmente scoprire qualcosa in più sul titolo. Vi ricordiamo che solo qualche settimana fa Prince of Persia Remake è apparso nei listini di alcuni rivenditori online, confermando quindi l'esistenza del progetto e lasciando intuire che il suo annuncio non è poi così lontano. Secondo Schreier, PoP non sarà l'unico reveal dell'evento e possiamo quindi aspettarci altri giochi mai visti prima.

A questo punto non resta che attendere l'Ubisoft Forward, il cui appuntamento è fissato al prossimo 10 settembre 2020 alle ore 21:00. Al solito potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, sul quale commenteremo in italiano tutti i nuovi annunci.